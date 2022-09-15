Недостающий пазл. Как выглядит новая набережная в Барнауле после ремонта по нацпроекту

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле закончили благоустройство части новой набережной. Теперь тут есть удобные лавочки и лежаки, три велопарковки, навесы от солнца, в зелёной зоне высадили 18 деревьев — ивы, яблони, клёны и липы. Украшением зоны отдыха стали круглые часы на опоре. Ремонт набережной провели по национальному проекту «Жильё и городская среда». На эти цели было выделено 16,4 миллиона рублей.

Как отмечает пресс-служба мэрии, работы выполнили на территории, которая относится к муниципальной собственности: она начинается через 50 метров от опор моста до выхода на троллейбусную остановку. Отрезок набережной, что тянется от снесённого речного вокзала до благоустроенной мэрией части, находится в аренде у частных лиц. В связи с этим выполнить работы за счёт средств бюджета города по законодательству не представлялось возможным. Впрочем, ремонт всей набережной это, скорее, вопрос времени. Но сейчас это выглядит как картина из пазлов, в которой потерялся один фрагмент.

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