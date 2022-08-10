Кирпичи и трещины. Как выглядят фасады исторических зданий в Барнауле и кто должен их ремонтировать

Жители Барнаула жалуются на осыпающиеся фасады домов в центре города. 7 августа с балкона дома на ул. Калинина, 4, упали куски отделки, прохожие едва успели отскочить, написал один из горожан в паблике «Барнаул 22» во «ВКонтакте», выложив в подтверждение видео. «Тут вопрос не в том, что именно разваливается. А в том, почему вообще здания на ведущих проспектах столицы Алтайского края рассыпаются?» — поинтересовалась одна из подписчиц паблика. Корреспондент amic.ru прошёлся по историческому центру города и посмотрел, насколько актуальна проблема. А также узнал, как её решают.

Сыплющийся центр

Больше всего проблем в городе с фасадами домов «сталинской эпохи», рассказал amic.ru барнаульский историк Данил Дегтярёв. Он отметил, что наиболее удручающая картина на участке проспекта Ленина (от площади Советов до пл. Октября), на проспекте Строителей (от площади Октября до железнодорожного вокзала), а также на проспекте Калинина. «Хрестоматийным примером» разрухи является здание Горного училища на площади Спартака, говорит Дегтярёв.

«Для Барнаула состояние фасадов исторических зданий — очень актуальная проблема. У нас исторические здания пребывают не в лучшем виде за редким исключением. Многое сыплется. В многоквартирных домах ремонтом должны заниматься управляющие компании, но они либо не делают ничего, либо делают как попало, поэтому фасады рассыпаются», — отметил историк.

При этом общественник подчеркнул, что эта проблема касается почти всех городов, где много исторических зданий. В Санкт-Петербурге, например, она тоже есть.

В пресс-службе барнаульской мэрии amic.ru сообщили, что ремонт фасадов исторических зданий — «это забота и головная боль управляющих компаний». И здесь неважно, памятник это или нет. Если в доме есть муниципальное жильё, мэрия может осуществлять контроль, выносить предписания и штрафовать управляющие компании за неисполнение обязанностей. А если таких квартир нет, то следить за всем должна жилищная инспекция. Тем не менее, говорят в администрации, фасады администрация периодически ремонтирует.

«Мэрия занимается вопросом, несколько лет назад у нас был крупный ремонт фасадов. Конечно, ремонтировались не все дома. По большому счёту фасад — общедомовое имущество, все собственники за него отвечают», — отметили в мэрии.

По примеру Тома Сойера

Кроме мэрии и УК, старинные здания ремонтируют ещё и волонтёры. Конечно, работать с памятниками истории и культуры им нельзя, однако не попавшие в этот перечень исторические постройки волонтёры реконструировать вправе. С июля 2022 года Алтайский край вошёл в программу «Том Сойер Фест», по которой активисты помогают ремонтировать и обновлять историческую архитектуру. В этом году выбор пал на одноэтажный дом на ул. Анатолия, 160, рассказывает координатор проекта в Барнауле, архитектор Максим Максименко.

«Все работы на объекте выполняют волонтёры, обычные горожане, неравнодушные к историческому наследию, материалы предоставляют партнёры, спонсоры фестиваля. Работы выполняются с фасадом. Это очистка от старых слоёв краски и в дальнейшем пропитка разными составами гниения и покраска, штукатурка цокольной части, частичное восстановление утраченной резьбы декора на наличниках, на карнизе», — отмечает он.

Дом по улице Анатолия стал тестовым, работы здесь продлятся до сентября, отмечает архитектор. Однако уже в следующем году волонтёры готовы продолжить и, возможно, зайти и на двухэтажные объекты. Сейчас активисты вовлекают горожан в процесс и налаживают контакты со спонсорами.

«В идеале мы можем воссоздавать кусочки центральной части города, показать, что это всё можно и нужно восстанавливать. Мы хотим помочь собственникам таких домов. Не всегда у людей хватает средств за внешним видам следить, многим домам под сотню лет, и если на „внутрянку“, на инженерную составляющую финансы находятся, то фасады зачастую в плачевном состоянии бывают», — отмечает Максименко.

Пока волонтёры сконцентрированы на деревянных исторических домах, с которыми в городе тоже есть проблемы. С каждым годом их становится всё меньше, отмечает Максим Максименко. Сейчас такие здания находятся на улицах Никитина, Анатолия, Интернациональной, а также на проспектах Социалистическом и Красноармейском, говорит архитектор.

Напомним, что проблеме разрушения фасадов в центре города уже много лет. Весной 2016 года в Барнауле на Социалистическом проспекте часть штукатурки упала на голову прохожему, который впал в кому. В 2020 году перед прохожими упал кусок фасада на проспекте Ленина, 67. После этого барнаульская мэрия пообещала провести капитальный ремонт домов на пр. Ленина, 63, 63а, 67 и 67а.

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