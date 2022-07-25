Неожиданные гости и ярмарочное изобилие. Как в Сростках прошло закрытие Шукшинских дней

Фото: Софья Стародубова

23 июля в селе Сростки прошла заключительная часть Шукшинских дней на Алтае. Украшением праздника стали две выставки-ярмарки. На одной их них — под названием «Чудики», которая впервые прошла в рамках фестиваля, — представили авторские украшения, картины из птичьих перьев, гончарные изделия и многое другое от мастеров со всей России, сообщает пресс-центр администрации края. На самой горе Пикет была выставка народного творчества «Алтай мастеровой». Гости смогли увидеть и приобрести изделия из бересты, дерева и глины, кукол из ткани, украшения из бисера.

Главным кульминационным моментом дня стало вручение наград победителям. Гран-при фестиваля, а также главный приз — вазу из ревневской яшмы получил режиссёр Ильдар Ягафаров за лучший игровой полнометражный фильм «Живы ли вы?». Завершился праздник выступлением группы Варвары Визбор.

Отметим, что в числе гостей фестиваля неожиданно появились заслуженный художник Никас Сафронов и биатлонист Александр Тихонов. Помимо Сросток, они также заглянули в село Акулово на музыкальный фестиваль, провели встречу в рамках Шукшинских дней в библиотеке Бийска и даже приняли участие в передаче иконы с мощами святителя Николая Чудотворца в церковь села Лугового.

Как прошло закрытие Шукшинских дней на Алтае 2022 смотрите в нашем фоторепортаже.