Невероятно длинная. Как прошла вторая осенняя сессия алтайских депутатов

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Рекордно длинной и богатой на дискуссии оказалась октябрьская сессия АКЗС. Депутаты за шесть (!) часов успели поспорить и после серии взаимных упрёков принять краевой бюджет на 2023 год, сократить норматив бесплатной древесины для населения (всё ради уменьшения очереди из желающих получить ресурс), отклонить коммунистическую поправку об индексации стипендий студентам ссузов, назначить довыборы в парламент и заслушать доклад о работе краевого главка МЧС. А ещё народные избранники дали на два года льготы айтишникам, расширили Совет фракций и одобрили универсальное пособие для малообеспеченных семей.

Фоторепортаж с законодательного марафона — в объективе Екатерины Смолихиной.

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