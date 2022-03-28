Нежные платья и хулиганские шорты. Лучшие наряды с красной ковровой дорожки «Оскара»

94-я церемония вручения премии Американской киноакадемии прошла в ночь на 28 марта. В этом году она продлилась три часа, впервые организаторы ещё до начала мероприятия вручили статуэтки в восьми номинациях, — пишет ТАСС. Главным фильмом 2022 года стал «CODA: ребёнок глухих родителей». В картине рассказывается история девочки-подростка, являющейся единственным слышащим членом своей семьи. Лучшим актёром признали Уилла Смита за роль в фильме «Король Ричард». Лучшей актрисой — Джессику Честейн (фильм «Глаза Тэмми Фэй»).

Как же прошла красная дорожка главной кинопремии мира — смотрите ниже.

Джессика Честейн

Зендая

Ума Турман

Лили Джеймс

Кристен Стюарт

Кристен Стюарт

Джада Пинкетт-Смит

Билли Айлиш

Николь Кидман

Мэгги Джилленхол

София Карсон