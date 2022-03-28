Нежные платья и хулиганские шорты. Лучшие наряды с красной ковровой дорожки «Оскара»
В этом году звёзды порадовали разнообразием костюмов
28 марта 2022, 14:18
94-я церемония вручения премии Американской киноакадемии прошла в ночь на 28 марта. В этом году она продлилась три часа, впервые организаторы ещё до начала мероприятия вручили статуэтки в восьми номинациях, — пишет ТАСС. Главным фильмом 2022 года стал «CODA: ребёнок глухих родителей». В картине рассказывается история девочки-подростка, являющейся единственным слышащим членом своей семьи. Лучшим актёром признали Уилла Смита за роль в фильме «Король Ричард». Лучшей актрисой — Джессику Честейн (фильм «Глаза Тэмми Фэй»).
Как же прошла красная дорожка главной кинопремии мира — смотрите ниже.
Джессика Честейн
Зендая
Ума Турман
Лили Джеймс
Кристен Стюарт
Кристен Стюарт
Джада Пинкетт-Смит
Билли Айлиш
Николь Кидман
Мэгги Джилленхол
София Карсон
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