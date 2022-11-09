Никогда такого не было и вот опять. Барнаул укрылся снегом

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Противостояние зимы и осени продолжается в Барнауле. 9 ноября столица края вновь укрылась снегом. И, скорее всего, до весны. Как ранее писал amic.ru, всю ближайшую неделю в регионе сохранятся низкие температуры, а осадков будет только прибывать. Почти всю неделю будет идти снег, а на выходных ожидаются северные циклоны, из-за чего значительно усилится ветер.

Новости

Общество Больше соли и очистка «выделенок». Как будут убирать снег в Барнауле этой зимой

В Барнауле с «первым» снегом на дороги уже вышли 16 дорожных машин и два пескоразбрасывателя для обработки проезжей части, 17 тракторов со щётками — на тротуары, и 13 единиц техники — на общественные территории.

Дорожная служба призывает автомобилистов быть предельно осторожными, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и парковки, с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.

Новости

Вопрос дня Переход в зиму. Синоптики рассказали, останется ли выпавший на Алтае снег лежать до весны