Новый год за стеклом. Модные бутики начали украшать витрины к празднику

Пожалуй, первые, кто начинает украшать свои витрины к Новому году, – это модные бутики. По словам маркетологов, очень важно создать ощущение праздника у покупателей пораньше. Это позволяет их настроить на более щедрые и продолжительные траты для своих близких. А еще, как правило, за стеклом дорогих магазинов елочки наряднее всего и изысканнее. Как украшают свои витрины барнаульские магазины, смотрите в нашем фоторепортаже. Кстати, может быть, некоторые из этих идей вы возьмете на заметку.

