Романтичен и прекрасен. Как строгий Барнаул меняется в цветущих яблонях
Горожане выстраиваются в очереди, чтобы запечатлеть себя на фоне белоснежных и розовых цветов
14 мая 2022, 07:32, Екатерина Смолихина
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Тёплая погода пришла в Барнаул и пробудила самую красивую весеннюю пору — пору цветений. Яблони, груши, черемуха: распустившиеся цветы украсили город и наполнили его одурманивающим ароматом, немного добавив неприятностей аллергикам. Горожане с удовольствием фотографируются у деревьев, в «час пик» у некоторых яблонь даже выстраиваются очереди. Например, одно из самых популярных таких мест — пересечение проспекта Красноармейского и улицы Гоголя.
Яблони у правительства края также не остаются без внимания, как у «Политеха».
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