Огонь, иди со мной: как в Барнауле провели эстафету к зимней Универсиаде

В Барнауле 8 декабря прошла эстафета огня Всемирной универсиады, которая пройдет в марте следующего года в Красноярске.

Участниками спортивного события в столице Алтайского края стали 25 человек — факел с огнем Универсиады от набережной города до площади Сахарова пронесли спортсмены, общественные деятели, активисты образования и молодежи.

На главной сценической площадке краевой столицы собралось порядка 10 тысяч человек. Огонь Игр на площадь Сахарова внес наш легендарный олимпийский чемпион, биатлонист Сергей Тарасов.