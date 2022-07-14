Огромный фонарь. Суперлуние наблюдали жители Барнаула в ночь на 14 июля

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Необычайно яркую и большую полную Луну могли наблюдать жители Алтайского края в ночь с 13 на 14 июля. В этот день произошло совпадение двух важных астрономических событий: перигей и полнолуние.

В момент перигея спутник подошел к Земле на 23 тысячи километров ближе обычного. И этот момент совпал с полнолунием, так и получилось Суперлуние. Отметим, что это самая большая Луна 2022 года.

Спутник появился над горизонтом после 21 часа и около полуночи достиг максимальной высоты. В Барнауле увидеть восход Луны помешала облачная погода, однако к 12 часам ночи она рассеялась. Наш фотограф не преминула воспользоваться этим и запечатлела небесное тело во всей красе (на сколько это возможно).

Напомним, что на этой неделе жители края увидели редкую для наших мест серо-голубую ящерицу с вычурным названием такырная круглоголовка.