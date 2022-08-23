Огромный триколор и выступление оркестра. Как в Барнауле отметили День Государственного флага России

Фото: Алина Богомолова

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Государственного флага Российской федерации, прошли 22 августа в Барнауле. В парке «Центральный» в этот день развернули огромный триколор, а на сцене выступил оркестр краевого МЧС и знамённая группа войсковой части 84686. Также тут провели различные мастер-классы и бесплатно раздавали ленточки-триколор.

Чуть ранее в парке финишировал автопробег. Колонна из 15 машин с флагами проехала по городу от Краевого дворца молодёжи.