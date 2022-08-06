От нижнего белья до духов «Наташа». Как и в чём женились барнаульцы в эпоху СССР

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Выставка «Совет да любовь», посвящённая советским свадьбам, проходит в музее «Город». Необычна она тем, что большую часть экспонатов предоставили сами барнаульцы: здесь фотографии, свадебные платья разных годов и различная атрибутика.

«Около 27 семей приняли участие, некоторые предметы принесли в дар музею, некоторые только на время выставки. По нашему мнению, лучшее решение для таких вещей — всё же отдавать их в музей, мы призываем барнаульцев приносить что-то ценное, памятное в фонд, если хранить вещь не представляется возможным», — рассказывает старший научный сотрудник экспозиционного отдела Оксана Утева.

На выставке можно увидеть и несколько платьев из фондов музея, одно из них (самое старинное из всех представленных) — это наряд 50-х годов. Рядом с ним расположен венок в технике ганутель почти столетней давности. (Ганутель — это техника создания цветов путём накручивания нитей на проволочный каркас. Это искусство пришло со средиземноморского острова Мальты, — прим. редакции.)

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Выставлены в музее и свадебные платья второго дня, они примерно 60-х годов, как раз тогда было принято отмечать праздник несколько дней. Ещё один интересный предмет гардероба на экспозиции — это нижнее бельё. Тут и лифчики на пуговицах, нежные сорочки и даже хлопковый пояс для чулок.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Посетить выставку можно до 28 августа в музее «Город» по адресу Льва Толстого, 24 (2 этаж). Часы работы: с 10:00 до 18:00 (понедельник и вторник — выходные дни).