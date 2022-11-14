Падал прошлогодний снег. Как выглядел новогодний Барнаул в 2021 году

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Снег лёг, игрушки и мишура в магазинах появились, а это значит, что главный зимний праздник к нам придёт. Для полной новогодней атмосферы не хватает только уличных украшений и ёлок. Которые вот-вот уже должны появиться в городе.

Ранее мы писали о том, как будет выглядеть праздничный Барнаул в этом году, а пока посмотрим на фото из 2021-го.