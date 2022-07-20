Павел Деревянко и Олеся Судзиловская с семьей. Кто прошел по красной дорожке Шукшинского кинофестиваля

Фото: Софья Стародубова

Торжественная церемония открытия XXIV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля прошла 19 июля в театре драмы. Впервые с 2019 года участники праздника смогли пройти по красной ковровой дорожке и поприветствовать барнаульцев и гостей города. Так, пожалуй, самому знаменитому гостю актеру Павлу Деревянко поклонники подарили сборник Шукшинских рассказов прямо на красной дорожке. Также в церемонии приняли участия специальные гости из Луганской Народной Республики.

Открыл Шукшинский фестиваль глава Алтайского края Виктор Томенко. Он отметил, что в Алтайском крае «Шукшинские дни на Алтае» проводятся в 46-й раз. Запомнился юбилей Василия Макаровича, когда отмечали его 90-летие. И вот по прошествии трех лет в этом году вновь вернулись к масштабному формату проведения фестиваля, — пишет пресс-служба администрации края.