По следам Олимпиады. Как в Барнауле прошла «Лыжня России»

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

20 февраля в Барнауле в 40-й раз состоялась традиционная массовая гонка «Лыжня России». Соревнования прошли на базе отдыха «Славное», в этом году в них приняли участие больше 2000 человек со всего края. На лыжню вышли воспитанники спортивных школ, студенты, целые семьи с малышами (некоторые из них были настолько малы, что в роли палок у них были родители), люди с ограниченными возможностями здоровья. А ещё представители силовых структур и депутаты алтайского парламента.

Достойный ответ олимпийским лыжным гонкам. В этом году российские спортсмены завоевали 32 награды! Это лучший результат сборной за всю историю Олимпийских игр. Кто знает, может и в «Лыжне России» принимают участие будущие звёзды мирового спорта.