Поросёнок на вертеле и сыр с шоколадом. Чем кормили на празднике «День сибирского поля»

Алтайские деликатесы на агрофоруме «День сибирского поля — 2022» / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

«День сибирского поля» на Алтае отмечают два дня — 29 и 30 июня. Здесь аграрии и просто зрители знакомятся с образцами сельхозтехники, смотрят племенных животных, изучают новинки селекции в растениеводстве. А ещё — пробуют вкусные алтайские деликатесы.

Amic.ru показывает, чем лакомились те, кто съездил в Павловский район на агрофорум.