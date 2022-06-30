Поросёнок на вертеле и сыр с шоколадом. Чем кормили на празднике «День сибирского поля»
В Алтайском крае проводят «День сибирского поля — 2022». Тысячи людей посещают эту масштабную выставку, где их в том числе угощают алтайскими деликатесами
30 июня 2022, 16:39, Екатерина Смолихина
Алтайские деликатесы на агрофоруме «День сибирского поля — 2022» / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
«День сибирского поля» на Алтае отмечают два дня — 29 и 30 июня. Здесь аграрии и просто зрители знакомятся с образцами сельхозтехники, смотрят племенных животных, изучают новинки селекции в растениеводстве. А ещё — пробуют вкусные алтайские деликатесы.
Amic.ru показывает, чем лакомились те, кто съездил в Павловский район на агрофорум.
Комментарии
Новости партнеров