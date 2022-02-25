Последняя зимняя. Как прошла очередная сессия краевого парламента

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вторая в этом году сессия АКЗС прошла в последнюю пятницу зимы. Депутаты начали с приятностей: медикам Алтайского края были вручены награды Совета Федерации. Основные вопросы сессии же касались утверждения увеличенного бюджета, вариантов избрания глав городов и районов края, также был принят закон, который позволит фермерам строить жилые дома на той же территории, где они производят работы. Кроме этого, депутаты АКЗС в спорах разрешили Чарышскому району стать муниципальным округом.

Спорящие и задумчивые, весёлые и не очень депутаты в нашем фоторепортаже с 6-й сессии АКЗС.