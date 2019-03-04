Поток, который мы потеряем, или Место нового жилого квартала в Барнауле
4 марта 2019, 17:20
Утверждение проекта Генерального плана развития Барнаула вновь перенесли. Главный документ краевой столицы будут обсуждать не раньше лета этого года. В частности это связано с застройкой территории района Поток. Здесь есть ограничение этажности для новостроек, кроме этого пересматриваются ранее озвученные границы будущего нового квартала.
Как выглядят эти территории сейчас, смотрите в нашем фоторепортаже.
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