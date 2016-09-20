Праздничное открытие осеннего сезона в парк-отеле "Чайка". Фоторепортаж
20 сентября 2016, 15:50
10 сентября состоялось торжественное открытие осеннего сезона в парк-отеле "Чайка". Гостей ждали праздничная программа, угощения, игры на свежем воздухе и многое другое. Центром внимания стала новая услуга парк-отеля – прокат квадроциклов и конные прогулки для всей семьи. В день открытия сезона посетители смогли насладиться поездками на лошадях и квадроциклах со скидкой в 50%. А малыши вообще катались на пони совершенно бесплатно.
Позвоните по телефону 532-500 и запишитесь на верховую прогулку или поездку на квадроцикле, а также узнайте о комплексных предложениях выходного дня.
Парк-отель "Чайка":
Адрес: г. Барнаул, пос. Борзовая Заимка, Пионерская долина, 4
Электронная почта: sport-hotel2013@mail.ru
Телефон ресепшена: +7 (3852) 553-695 (круглосуточно)
Сайт: park-hotelchaika.ru
Позвоните по телефону 532-500 и запишитесь на верховую прогулку или поездку на квадроцикле, а также узнайте о комплексных предложениях выходного дня.
Парк-отель "Чайка":
Адрес: г. Барнаул, пос. Борзовая Заимка, Пионерская долина, 4
Электронная почта: sport-hotel2013@mail.ru
Телефон ресепшена: +7 (3852) 553-695 (круглосуточно)
Сайт: park-hotelchaika.ru
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