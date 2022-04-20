Работающий частный детский сад продают в Барнауле

Собственник действующего детского сада в Барнауле выставил предприятие на продажу. Объявление об этом появилось на сайте «Авито».

Частный детский сад, который находится на ул. Попова, 150, продаётся за 650 тыс. рублей. В объявлении подчёркивается, что это — готовый действующий бизнес. Учреждение рассчитано на 21 ребёнка в группе полного дня и дополнительно 14 детей в группе неполного дня. С ними занимаются высококвалифицированные педагоги с большим опытом работы в муниципальных и частных детских садах.

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Общество В Рубцовске сотни детей рискуют не попасть в детский сад из-за отсутствия врача-психиатра

Объект продажи находится на первом этаже жилого дома с отдельным входом и занимает площадь 92 кв. метра.

Собственник уверяет, что сотрудники и педагоги готовы продолжать работу с новым хозяином.

Ранее сообщалось, что в Рубцовске сотни детей рискуют не попасть в детский сад из-за отсутствия врача-психиатра.

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