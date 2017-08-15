"Ретро FM Барнаул" с размахом отметило свой день рождения

﻿13 августа "Ретро FM Барнаул" зажигательно отметило свой день рождения на теплоходе "Москва-207" в кругу самых любимых радиослушателей.

Весь вечер звучали одни из самых ярких хитов 70-х, 80-х, 90-х, ведущая эфира "Ретро FM" Дарья Першина радовала всех оригинальными конкурсами и дарила фирменные подарки от радиостанции.

﻿В конце вечера все гости могли попробовать вкуснейший именинный торт, любезно приготовленный компанией

"Кондитерка".