"Ретро FM Барнаул" с размахом отметило свой день рождения
15 августа 2017, 18:05
13 августа "Ретро FM Барнаул" зажигательно отметило свой день рождения на теплоходе "Москва-207" в кругу самых любимых радиослушателей.
Весь вечер звучали одни из самых ярких хитов 70-х, 80-х, 90-х, ведущая эфира "Ретро FM" Дарья Першина радовала всех оригинальными конкурсами и дарила фирменные подарки от радиостанции.В конце вечера все гости могли попробовать вкуснейший именинный торт, любезно приготовленный компанией "Кондитерка".
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