С дымовыми шашками и босиком. Как прошел первый последний звонок в новой школе Барнаула

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

У школы № 136, которая открылась два года назад в Индустриальном районе Барнаула, 25 мая двойной праздник. В учреждении отметили первый последний звонок. Пусть он был немногочисленный (всего один класс — 28 человек), но трогательный и навсегда вошедший в историю учреждения. Торжественную линейку провели на площадке перед учебным заведением, где выпускники станцевали по традиции школьный вальс и послушали наставления от учителей и родителей.

Напомним, сегодня последние звонки проходят в 83 школах Барнаула. Из 11-х классов выпускается 3 тысячи 787 учащихся.

Как прошёл волнительный праздник у первых выпускников, смотрите в нашем фоторепортаже.