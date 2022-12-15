С подарками для детей и хорошим настроением. Как прошла последняя в этом году сессия алтайского парламента

Народные избранники пришли на праздничную сессию не с пустыми руками

15 декабря 2022, 15:01, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

15 декабря в парламентском центре прошла последняя в этом году сессия АКЗС. Депутаты начали её с акции «Желание под ёлкой». Накануне парламентарии сняли с ёлки новогодние шарики, на которых были написаны желания детей из малообеспеченных семей. И вот перед сегодняшней сессией они принесли подарки под ёлку. Как самые настоящие Деды Морозы. Среди подарков: конструкторы, гитары, синтезатор, коньки-трансформеры, мягкие игрушки и куклы.

Акция «Желание под ёлкой» проходит в Алтайском крае уже шестой год. Её организуют Молодёжный парламент Алтайского края, Алтайский государственный технический университет и региональный общественный фонд благотворительных и социальных программ «Звёздный свет» при содействии Министерства социальной защиты региона. Акция проходит при участии комплексных центров социального обслуживания населения региона.

Всего в этом году парламентарии исполнили мечты 70 юных жителей края. Подробнее, как прошла акция и сессия депутатов, смотрите в нашем фоторепортаже.