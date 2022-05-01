Шествие профсоюзов, парад кораблей и салют. Как в Барнауле отметили Первомай

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Праздник 1 Мая в Барнауле выдался в этом году богатым на события. Начался он с традиционного шествия алтайских профсоюзов и политических партий в центре Барнаула. С лозунгами «За Мир, Труд, Май» участники прошлись от Дома союзов до площади Советов, где провели митинг. В парках в 12:00 состоялось открытие сезона, в честь которого было организовано множество мероприятий.

Площадь Свободы с 12:00 до 15:00 стала площадкой МЧС. Здесь можно было посмотреть выставку современной и ретротехники, оборудования спасателей. Также огнеборцы устроили показательные выступления.