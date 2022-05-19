Сиреневый Барнаул. Буйство цвета и красок на улицах города в фоторепортаже amic.ru
Найдите трёх- или пятилепестковое «счастье» на наших фотографиях сирени и вам улыбнётся удача
Весенний Барнаул потрясающе красив. Вслед за яблонями распустилась сирень. Лиловые и белые гроздья радуют жителей города, а благоухание цветов навевает настолько романтическое настроение, что даже суровый технический директор amic.ru Константин Причиненко не выдержал и схватился за камеру, чтобы запечатлеть эту нежную и скоротечную красоту. Кстати, на его снимках есть трёх- и пятилепестковые звёздочки. Найдите их и вам обязательно улыбнётся удача.
... И мы вспоминаем, с какой простотой,
С какою надеждой и страстью
Искали меж звёздочек в грозди густой
Пятилепестковое «счастье».
С тех пор столько раз перед нами цвели
Кусты этой щедрой сирени.
И если мы счастья ещё не нашли,
То, может быть, только от лени.
С. Маршак