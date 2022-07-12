Со звездой под боком. Как прошел Чемпионат Алтайского края по легкой атлетике

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

11 и 12 июля на барнаульском стадионе «Лабиринт» прошли соревнования среди лучших легкоатлеты Алтайского края. Главным событием Чемпионата стало участие Сергея Шубенкова, чемпиона мира в беге с барьерами на 110 метров и заслуженного мастера спорта.

Как прошел первенство Алтайского края — смотрите в нашем фоторепортаже.