Солнышко в руках. Алтайские поля подсолнухов в объективе Amic.ru

Август – это не только пора звездопадов, но и время фотосессий в подсолнухах. Ярко-желтые большие цветы, напоминающие солнце, всегда привлекали внимание.

Недаром многие художники и поэты вдохновлялись цветками подсолнечника. Оскар Уайльд, например, назвал их символом эстетического движения, которое он сам и создал. Художники посвящали подсолнухам свои картины. Хотя натюрморты считались среди живописцев не такими “элитными”, как портреты или пейзажи, тем не менее визитной карточкой великого Ван Гога стали именно подсолнухи.

В религиозном и в общечеловеческом смысле подсолнухи со времен барокко считались символом верности и дружбы. А вы успели сфотографироваться в подсолнухах? Ведь сейчас в Алтайском крае та самая пора, когда "земные солнышки" восхищают своей красотой.