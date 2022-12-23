«Союз» подарил квартиры сотрудникам. Показываем, как это было

Ключи от новых квартир получили работники компании, которых выбрал коллектив

23 декабря 2022, 11:00, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Группа компаний «Союз» сделала для своих лучших сотрудников шикарный новогодний подарок — квартиры в строящемся доме в ЖК «Шотландия». Ключи от них лично вручал генеральный директор ГК «Союз» Владимир Николаевич Отмашкин. Он поздравил коллег с Новым годом и поблагодарил их за безупречную работу. Новосёлы уже осмотрели свои владения.

Что это за квартиры и как выбирают счастливчиков — читайте в следующем материале. А пока смотрите наш фоторепортаж.

ООО СЗ Шотландия

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