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«Союз» подарил квартиры сотрудникам. Показываем, как это было

Ключи от новых квартир получили работники компании, которых выбрал коллектив

23 декабря 2022, 11:00, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Группа компаний «Союз» сделала для своих лучших сотрудников шикарный новогодний подарок — квартиры в строящемся доме в ЖК «Шотландия». Ключи от них лично вручал генеральный директор ГК «Союз» Владимир Николаевич Отмашкин. Он поздравил коллег с Новым годом и поблагодарил их за безупречную работу. Новосёлы уже осмотрели свои владения.

Что это за квартиры и как выбирают счастливчиков — читайте в следующем материале. А пока смотрите наш фоторепортаж.

ООО СЗ Шотландия

Комментарии 7

  • молодец мужик!!!
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Что за компании, что производят?
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Что за компании, что производят === Строительная компания, производит квартиры, которые и дарит)))
    23 декабря, Гость   Ответить
  • В такие подарки не верю, бизнес считает свои деньги, вернуть что не доплатили, это больше похоже на правду.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • А я верю Бизнес это не только продать по максимуму. Бизнес -это коллектив ,который верой и правдой трудится на благо компании,и почему бы их не отблагодарить?
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Отмашкин дерьмо
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, зря не верите. Второй год подряд В. Н. Отмашкин дарит жильё своим сотрудникам за добросовестный труд и за выслугу лет. Хороший стимул для рабочих.
    25 декабря, Гость   Ответить
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