«Сто лет, тысячи судеб». В Барнауле открылась фотовыставка в честь векового юбилея Чуйского тракта

Мероприятия, посвящённые 100-летию легендарного Чуйского тракта, проходят в столице Алтайского края. Одно из них — фотовыставка «Чуйский тракт. 100 лет, тысячи судеб», которая открылась 12 апреля в сквере у театра драмы.

«В экспозиции представлено порядка 40 работ, которые показывают пути становления и развития Чуйского тракта: здесь и ценные архивные материалы музеев, и снимки современных фотографов», — рассказал Евгений Дешевых, начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

История трассы насчитывает не один десяток лет, начиная от Великого шёлкового пути и заканчивая Чуйским трактом. Днём её рождения считается 26 мая 1922 года, именно тогда трасса официально получила статус дороги государственного значения. Подробнее об истории Чуйского тракта можно почитать и посмотреть на выставке. Работать она будет до конца мая.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Кстати, с 26 по 29 мая в честь юбилея трассы состоится автопробег. В нём примут участие представители всех трёх регионов, через которые дорога проходит, — это Новосибирская область, Алтайский край и Республика Алтай. Предполагаемый маршрут — от начала Чуйского тракта до границы с Монголией.