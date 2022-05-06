Студенты Барнаула выпустили почтовых «голубей Победы» накануне 9 мая
Праздничная акция является реконструкцией голубиной почты в годы ВОВ
6 мая 2022, 14:51, Екатерина Смолихина
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Белоснежных голубей с георгиевскими ленточками выпустили в университетском дворике АлтГУ 6 мая. Сотрудники Института биологии и биотехнологии университета накануне Дня Победы вновь проявили интерес к изучению почтовых голубей — единственных птиц, которые были на службе Советской армии. В честь праздника было решено реконструировать доставку «голубеграммы» потомкам героев Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба вуза. Красивая акция прошла с участием алтайского клуба спортивного голубеводства Федерации голубиного спорта России.
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