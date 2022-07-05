Там, на неведомых дорожках. Как барнаульский парк «Юбилейный» обзаводится современными тротуарами

Фото: amic.ru

Благоустройство «Юбилейного», начавшееся в мае этого года, уже кардинально поменяло облик территории. В скором времени здесь можно будет уже гулять по удобным тротуарам и наслаждаться природой. Напомним, в парке идёт первый этап реконструкции, который включает в себя восстановление арки входа, благоустройство центральной аллеи и аллеи от пруда к ул. Гущина, установку наружного освещения, камер видеонаблюдения, скамеек и урн, также будет организована площадка для мероприятий.

Все работы проводит подрядная организация ООО «СК Город» в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула». Территория парка очень большая — более 50 тысяч кв. м (это самый большой парк в Сибири), поэтому работы проводятся в несколько этапов. Стоимость проекта в 2022 году составила более 82 млн рублей.

Тем временем общественники направили письмо губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой помочь «Юбилейному». Дело в том, что стройматериалы с территории растаскивают неизвестные, поскольку объект не имеет охраны. По мнению активистов, профинансировать благоустройство и сохранить парк сможет только Фонд имущества края.

Как выглядит парк сейчас — смотрите в наших фотозаметках.