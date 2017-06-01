"Территория детства": конструкторы, одежду и косметику показали на фестивале в Барнауле

Фестиваль "Алтайский край — территория детства" прошел 1 июня в Барнауле. В его рамках состоялась выставка-ярмарка детских товаров алтайских производителей, демонстрация моделей детской одежды, а также разнообразные мастер-классы. Организаторами масштабного праздника, собравшего несколько тысяч человек, выступило правительство Алтайского края и администрация Барнаула.



