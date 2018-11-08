Тоска по СССР и бой эксплуататорам: как Барнаул отметил 101-летие Октября

7 ноября алтайские коммунисты провели традиционное шествие и митинг в центре Барнаула. Праздник был посвящен 101 годовщине Великой Октябрьской революции.

Холодная и ветреная погода не помешала демонстрации и митингу. Праздничная колонна с песнями, революционными лозунгами и плакатами прошагала от площади Октября до площади Советов, где и начался традиционный митинг КПРФ. Мероприятие собрало около 250 человек.