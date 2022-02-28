Умилительные булочки, или Как в Барнауле прошла "корги туса"
Все любители королевских собак собрались в парке "Изумрудный"
Фото: Алина Богомолова
27 февраля в барнаульском парке “Изумрудный” прошла масштабная “корги туса”. В ней участвовало около двухсот человек и пятидесяти маленьких друзей. На мероприятие пришли не только хозяева милых животных, но и любители корги всех возрастов. Собаки были настоящими звёздами: их гладили, делали фотографии и снимали видео. Кстати, пришли в парк не только владельцы корги, здесь были и дворняжки, и той-терьеры, и лабрадоры, и многие другие. Также на событии было много детей. Они были просто в восторге от пушистых друзей.
“Мы выбрали породу корги, потому что они легко поддаются дрессировке, очень ладят с детьми и удобны для квартиры по габаритам. Шерсть не нуждается в особом уходе, стрижке. Достаточно просто их причёсывать”, — рассказывает участница “корги тусы” Екатерина о своей собаке Селесте.
Интересный факт: по одной легенде, щенки корги были получены в дар людьми от фей, у которых эта порода собак использовалась в качестве ездовых. С тех пор у всех корги на спине осталась отметина в виде седла. Такой рисунок присутствует у вельш-корги пемброк и в реальности.
“Я очень люблю корги и в будущем хочу завести себе именно эту породу. С ними можно снять стресс. “Корги туса” — отличная возможность понять, насколько сильно ты нуждаешься в покупке корги!” — рассказал посетитель мероприятия Алексей.