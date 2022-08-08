Утки среди бутылок. Как выглядят замусоренные барнаульские озёра после их очистки

Власти и активисты рапортуют, как очищают от мусора озера на улице Гущина и в садоводстве «Трансмаш», а барнаульцы продолжают жаловаться на загрязнение водоемов. Фотокорреспондент amic.ru побывал на берегах и увидел, что там происходит.

Озеро на «Трансмаше»

26 июля прошла информация, что чиновники администрации Ленинского района Барнаула вместе со студенческим отрядом «Зелёная волна» собрали в прибрежной зоне озере в садоводстве «Трансмаш» 87 мешков мусора.

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Экоактивистка Ольга Богданенко сообщила редакции amic.ru, что мусор собрали только с небольшой части косогора. Причем якобы мешки лежали возле озера и 30 июля. Некоторые из них порвались и мусор вновь разлетелся по территории, отметила Богданенко. В администрации района утверждают, мешки вывезли еще 28 июля.

В пятницу, 5 августа, берега озера в садоводстве выглядели так:

То ли общественники во время акции «не сумели» найти весь мусор, то ли местные жители настолько реактивно успели вновь превратить территорию в большую свалку.

Напомним, в июле 2022 года Ольга Богданенко в социальных сетях сообщила о том, что озеро рядом с садоводством «Трансмаш» погибает. Она отмечала, что это одно из озер, которое питает реку Пивоварка. В алтайском Минприроды и в администрации Ленинского района amic.ru сообщили, что этот водоем к Пивоварке никак не относится и вообще является искусственным. Мол, его создавали, чтобы был некий стратегический запас воды в том микрорайоне на случай какого-то ЧП.

«Залитое фекалиями» озеро на Гущина

Озеро в районе пересечения улиц Гущина и Малахова «прославилось» зимой 2022 года. Из-за коммунальной аварии оно оказалось залито фекалиями. Жители микрорайона заявили об экологической катастрофе, в которой обвинили коммунальщиков.

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Сотрудники «Росводоканала» несколько раз очищали озеро. В первый раз — от последствий аварии. А еще вместе с другими активистами чистили берега от мусора, к которому, как уверяют, не имеют никакого отношения. Корреспондент amic.ru побывал а берегах этого озера и сфотографировал свалки, которые явно не могли «вылиться» из канализации, а являются делом рук местных жителей.

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27 мая прошла очередная экологическая акция, в ходе которой было вывезено около 500 мешков мусора. Экосубботник тоже провели по инициативе «Росводоканала Барнаул», к нему присоединились Российское экологическое общество, администрация Ленинского района, администрация города Барнаула, Общероссийский народный фронт, народная дружина и неравнодушные жильцы соседних домов, волонтёры. В начале июня наш фотограф сфотографировал, каким красивым стало это озеро. В нем вольно чувствуют себя ондатры и утки.

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А вот какими его берега стали в начале августа.

Похоже, люди, которые приходят отдохнуть «на природу» и устраивают пикники, не знают, что мусор за собой надо убирать. Только тогда территория, где они любят отдыхать, останется чистой и ухоженной.

Озеро на Гущина-2

По сообщению администрации Ленинского района, 28 июля экологическую акцию по очистке мусора провели на берегах еще одного безымянного озера на улице Гущина (со стороны ул. Попова). Оно входит в цепь озёр, образующих Пивоварку. 28 июля там собрали 10 мешков мусора. При этом в администрации района тогда пояснили amic.ru, что территорию вокруг озёр убирают в ежедневном режиме.

Однако жители заявляют, что озеро по-прежнему замусорено. Фотограф amic.ru побывал и на этом водоеме. Да, мусор все-таки есть. Сейчас водоём в таком состоянии:

Между тем, экологи подтверждают: река «Пивоварка» — в беде. Есть большой риск пересыхания питающих реку озёр, и это угрожает ее существованию.

И связано это с человеком и его воздействием на экосистемуу Пивоварки, говорит доцент кафедры химической техники и инженерной технологии АлтГТУ Любовь Бельдеева.

«Озёра питают реку подземными и поверхностными водами, и если они пересыхают, то река перестаёт существовать. Вода, которая должна была наполнить Пивоварку, не наполняет её. Появляется угроза реке. С территории идёт загрязнённый сток, а из русла поступает мало воды или не поступает совсем», — объясняет учёный.

Озёра, которые образуют Пивоварку, — это «уникальные уголки». И раньше общественность их чистила, говорит эксперт общественной палаты Алтайского края Геннадий Морозов. Однако теперь сил активистов явно не хватает, а потому озёра и реки засоряются. По словам Морозова, «порядка нет», потому что «у территории нет хозяина».