Утки среди бутылок. Как выглядят замусоренные барнаульские озёра после их очистки

Власти уверяют, что все озера почистили, барнаульцы утверждают, что мусор остался. Мы прошли по берегам и рассказываем, что увидели

8 августа 2022, 07:20, Антон Дегтярев

Власти и активисты рапортуют, как очищают от мусора озера на улице Гущина и в садоводстве «Трансмаш», а барнаульцы продолжают жаловаться на загрязнение водоемов. Фотокорреспондент amic.ru побывал на берегах и увидел, что там происходит.

Озеро на «Трансмаше»

26 июля прошла информация, что чиновники администрации Ленинского района Барнаула вместе со студенческим отрядом «Зелёная волна» собрали в прибрежной зоне озере в садоводстве «Трансмаш» 87 мешков мусора.

Барнаульские чиновники вместе со студентами убрали мусор на засыхающем озере на «Трансмаше»

Барнаульские чиновники вместе со студентами убрали мусор на засыхающем озере на «Трансмаше»

Экоактивистка Ольга Богданенко сообщила редакции amic.ru, что мусор собрали только с небольшой части косогора. Причем якобы мешки лежали возле озера и 30 июля. Некоторые из них порвались и мусор вновь разлетелся по территории, отметила Богданенко. В администрации района утверждают, мешки вывезли еще 28 июля.

В пятницу, 5 августа, берега озера в садоводстве выглядели так:

То ли общественники во время акции «не сумели» найти весь мусор, то ли местные жители настолько реактивно успели вновь превратить территорию в большую свалку.

Напомним, в июле 2022 года Ольга Богданенко в социальных сетях сообщила о том, что озеро рядом с садоводством «Трансмаш» погибает. Она отмечала, что это одно из озер, которое питает реку Пивоварка. В алтайском Минприроды и в администрации Ленинского района amic.ru сообщили, что этот водоем к Пивоварке никак не относится и вообще является искусственным. Мол, его создавали, чтобы был некий стратегический запас воды в том микрорайоне на случай какого-то ЧП.

«Залитое фекалиями» озеро на Гущина

Озеро в районе пересечения улиц Гущина и Малахова «прославилось» зимой 2022 года. Из-за коммунальной аварии оно оказалось залито фекалиями. Жители микрорайона заявили об экологической катастрофе, в которой обвинили коммунальщиков.

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Сотрудники «Росводоканала» несколько раз очищали озеро. В первый раз — от последствий аварии. А еще вместе с другими активистами чистили берега от мусора, к которому, как уверяют, не имеют никакого отношения. Корреспондент amic.ru побывал а берегах этого озера и сфотографировал свалки, которые явно не могли «вылиться» из канализации, а являются делом рук местных жителей.

Свалка для отдыха. Кто устроил на озере в Барнауле экокатастрофу, о которой кричат жители

Свалка для отдыха. Кто устроил на озере в Барнауле экокатастрофу, о которой кричат жители

27 мая прошла очередная экологическая акция, в ходе которой было вывезено около 500 мешков мусора. Экосубботник тоже провели по инициативе «Росводоканала Барнаул», к нему присоединились Российское экологическое общество, администрация Ленинского района, администрация города Барнаула, Общероссийский народный фронт, народная дружина и неравнодушные жильцы соседних домов, волонтёры. В начале июня наш фотограф сфотографировал, каким красивым стало это озеро. В нем вольно чувствуют себя ондатры и утки.

Семейство уточек и ондатр. Как выглядит сейчас озеро на улице Гущина в Барнауле, которое залили фекалиями, а потом очистили

Семейство уточек и ондатр. Как выглядит сейчас озеро на улице Гущина в Барнауле, которое залили фекалиями, а потом очистили

А вот какими его берега стали в начале августа.

Похоже, люди, которые приходят отдохнуть «на природу» и устраивают пикники, не знают, что мусор за собой надо убирать. Только тогда территория, где они любят отдыхать, останется чистой и ухоженной.

Озеро на Гущина-2

По сообщению администрации Ленинского района, 28 июля экологическую акцию по очистке мусора провели на берегах еще одного безымянного озера на улице Гущина (со стороны ул. Попова). Оно входит в цепь озёр, образующих Пивоварку. 28 июля там собрали 10 мешков мусора. При этом в администрации района тогда пояснили amic.ru, что территорию вокруг озёр убирают в ежедневном режиме.

Однако жители заявляют, что озеро по-прежнему замусорено. Фотограф amic.ru побывал и на этом водоеме. Да, мусор все-таки есть. Сейчас водоём в таком состоянии:

Между тем, экологи подтверждают: река «Пивоварка» — в беде. Есть большой риск пересыхания питающих реку озёр, и это угрожает ее существованию.

И связано это с человеком и его воздействием на экосистемуу Пивоварки, говорит доцент кафедры химической техники и инженерной технологии АлтГТУ Любовь Бельдеева.

«Озёра питают реку подземными и поверхностными водами, и если они пересыхают, то река перестаёт существовать. Вода, которая должна была наполнить Пивоварку, не наполняет её. Появляется угроза реке. С территории идёт загрязнённый сток, а из русла поступает мало воды или не поступает совсем», — объясняет учёный.

Озёра, которые образуют Пивоварку, — это «уникальные уголки». И раньше общественность их чистила, говорит эксперт общественной палаты Алтайского края Геннадий Морозов. Однако теперь сил активистов явно не хватает, а потому озёра и реки засоряются. По словам Морозова, «порядка нет», потому что «у территории нет хозяина».

Экологическая катастрофа? Правда ли, что Пивоварка может засохнуть из-за засорения питающих её озёр

Экологическая катастрофа? Правда ли, что Пивоварка может засохнуть из-за засорения питающих её озёр

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