В Барнауле почтили память жертв теракта в Беслане

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сотни барнаульских студентов приняли участие в митинге, посвящённым Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Памятная акция прошла 2 сентября на «сковородке» у АлтГТУ. Собравшиеся почтили память, в частности жертв теракта в Беслане, минутой молчания, а затем митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий в часовне Святой Татианы совершил молебен.

Напомним, 1 сентября 2004 года в Беслане вооружённые боевики захватили людей и удерживали в школе три дня. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети.

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