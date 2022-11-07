В темноте и без микрофонов. Как коммунисты отметили годовщину Октября в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

7 ноября коммунисты провели в Барнауле массовую праздничную акцию в честь 105-й годовщины революции. Мероприятие прошло на площади Советов перед памятником Владимиру Ленину. По разным оценкам, в акции приняли участие от 150 до 200 активистов во главе с лидером алтайских коммунистов депутатом Госдумы Марией Прусаковой.

Во вступительном слове она отметила, что впервые за три года коммунисты добились проведения массовой памятной акции 7 ноября в центре города. Однако «красные» столкнулись и с рядом ограничений. Так, им запретили использовать микрофоны и громкоговорители. Замруководителя фракции КПРФ в АКЗС Антон Арцибашев сделал акцент на сложностях при формировании бюджета. Депутат Барнаульской гордумы Юрий Красильников напомнил собравшимся о грядущем 100-летии со дня образования СССР.

В итоге участники акции приняли резолюцию. В документе идёт речь о национализации стратегических отраслей экономики, восстановлении госпланирования, введении прогрессивного налогообложения, возвращении прежнего пенсионного возраста, контроле над ценами и тарифами, росте зарплат и стипендий, обеспечении необходимой поддержки мобилизованным, добровольцам и членам их семей, а также возвращении 7 ноября статуса государственного праздника.

Подробнее о том, как прошла акция КПРФ в Барнауле, смотрите в фоторепортаже Екатерины Смолихиной.