Весенняя нежность. В Барнауле зацвели первые деревья

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Неожиданное тепло разбудило раньше обычного природу в Алтайском крае. В первых числах мая в столице региона уже зазеленели деревья, кто-то успел хорошенько загореть, а яблони, вишни и груши начали пышно цвести.

Яблони в цвету — весны творенье,

Яблони в цвету — любви круженье,

Радости свои мы им дарили,

С ними о любви мы говорили. (с) Илья Резник