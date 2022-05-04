Весенняя нежность. В Барнауле зацвели первые деревья
Май только наступил, а в городе уже настоящее лето
5 мая 2022, 06:18, Екатерина Смолихина
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Неожиданное тепло разбудило раньше обычного природу в Алтайском крае. В первых числах мая в столице региона уже зазеленели деревья, кто-то успел хорошенько загореть, а яблони, вишни и груши начали пышно цвести.
Яблони в цвету — весны творенье,
Яблони в цвету — любви круженье,
Радости свои мы им дарили,
С ними о любви мы говорили. (с) Илья Резник
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