Весна и девушки: фоторепортаж с улиц Барнаула

Ура! В Барнаул пришло лето. Город украсили зеленые листья, распустившиеся яблони и цветы. Лица прохожих стали светлее и радостнее. Но главным украшением нашего города являются женщины. Веселые и сосредоточенные, взрослые и совсем юные. Нежные и улыбчивые, словно оттаявшие после холодной зимы. Фотограф ИА "Амител" Вячеслав Мельников не смог пройти мимо такой красоты. Он на все 100% убежден, что самые прекрасные женщины живут в Барнауле.

