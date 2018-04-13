Весна идет – весне дорогу: улицы Барнаула после зимы

После зимнего периода на дорогах в Барнауле образовались множественные ямы. Погодные условия пока не позволяют дорожным службам в полной мере приступить к ремонтным работам, поэтому сейчас на многих улицах краевой столицы можно заметить огромные выбоины и ямы.

Текущий ремонт в 2018 году будет проводить в рамках муниципального задания, исходя из предусмотренных объемов финансирования, подрядная организация МБУ "Автодорстрой" Барнаула. Объем финансирования работ по ямочному ремонту в 2017 году составил 125 миллионов рублей.

Капитальный ремонт в рамках программы "Безопасные и качественные дороги" пройдет на 42-х улицах Барнаула. Согласно контракту, к концу сентября все эти 42 улицы столицы Алтайского края будут приведены в нормативное состояние.