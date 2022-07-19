Ярмарка с козой и цветы для Василия Макаровича. Фоторепортаж с открытия Шукшинских дней на Алтае

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Открытие XXIV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля прошло в Барнауле возле памятника Василию Шукшину. Почетными гостями уютной церемонии в этом году стали актеры Олеся Судзиловская, Мария Бурляева, Иван Кокорин, Закария Аль-Язиди и Гаврил Менкяров, президент Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов России Алексей Алешковский, поэт, эссеист и переводчик Алексей Пурин, прозаик Василий Авченко, а также скульптор Николай Звонков.

Они возложили цветы и каждый из приглашенных гостей выступил с приветственным словом. Барнаульцы помимо именитых гостей, могли увидеть здесь выставку народных мастеров и даже покормить живую козу с козленком.

Отметим, что торжественная церемония открытия кинофестиваля состоится сегодня 19:00 в Алтайском театре драмы, перед её началом гости — писатели, актеры, режиссеры, продюсеры, жюри — пройдут по красной дорожке.

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