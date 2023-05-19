Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Greenpeace в России

Деятельность международной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации

19 мая 2023, 20:48, ИА Амител

Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность Greenpeace (Greenpeace International) на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По результатам изучения материалов ведомство признало деятельность международной организации представляющей угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации. В частности, природоохранная работа фактически сопровождается продвижением политической позиции и направлена на подрыв экономических основ страны.

Кроме того, после начала проведения спецоперации на Украине, активисты Greenpeace начали заниматься антироссийской пропагандой и призывать к ужесточению санкций.

"Усилия фонда направлены на дестабилизацию общественно-политической обстановки и попытку смены власти в стране неконституционным путём", – отметили в надзорном ведомстве.

Информацию о признании Greenpeace нежелательной уже направили в Минюст России для включения в соответствующий перечень.