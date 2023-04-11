Генпрокуратуру попросили возбудить три уголовных дела в отношении Лии Ахеджаковой

Её также просят признать иноагентом и лишить всех наград и почётных званий

11 апреля 2023, 22:28, ИА Амител

Фото: kulturologia.ru

Глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой признать народную артистку России Лию Ахеджакову иноагентом, а также возбудить в отношении неё три уголовных дела. Об этом сообщает ТАСС.

"Просим вас поручить уполномоченным органам провести проверку и привлечь Лию Меджидовну Ахеджакову к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст. 275 ("Государственная измена"), 280.3 ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ") и 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды")", – говорится в письме.

Также Бородин просит прокуратуру признать артистку иноагентом и лишить всех наград и почётных званий после её высказываний о политике РФ по демилитаризации и денацификации Украины.