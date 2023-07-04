Глава СКР поручил провести проверку из-за нападения на Милашину и Немова
Ситуацию прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров — он пообещал "разобраться"
04 июля 2023, 21:44, ИА Амител
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за нападения на журналистку Елену Милашина и ее адвоката Александра Немова в Грозном. Об этом сообщает "Лента.ру".
Так, руководитель управления СКР по Чеченской Республике Виталий Волков должен представить доклад с результатами проверки.
Также ситуацию прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. В своем Telegram-канале заявил, что поручил компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших. Органы приступили к работе сразу же после сообщения о происходящем.
"Разберемся", — подчеркнул он.
Напомним, что накануне в Чечне неизвестный напали на Милашина и Немова. Они прилетели в Грозный на оглашение приговора Заремы Мусаевой, жены бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева.
По дороге автомобиль якобы заблокировали три машины с вооруженными людьми. Они уничтожили принадлежащие журналистке и адвокату технику и документы.
21:55:59 04-07-2023
Вы куда летите в перёд паровоза ? Там ещё академик не разобрался...
00:52:25 05-07-2023
Не забудьте рассказать кого арестуете и посадите, а то дела заводятся и кладутся в долгий ящик.