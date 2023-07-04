Глава СКР поручил провести проверку из-за нападения на Милашину и Немова

Ситуацию прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров — он пообещал "разобраться"

04 июля 2023, 21:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за нападения на журналистку Елену Милашина и ее адвоката Александра Немова в Грозном. Об этом сообщает "Лента.ру".

Так, руководитель управления СКР по Чеченской Республике Виталий Волков должен представить доклад с результатами проверки.

Также ситуацию прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. В своем Telegram-канале заявил, что поручил компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших. Органы приступили к работе сразу же после сообщения о происходящем.

"Разберемся", — подчеркнул он.

Напомним, что накануне в Чечне неизвестный напали на Милашина и Немова. Они прилетели в Грозный на оглашение приговора Заремы Мусаевой, жены бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева.

По дороге автомобиль якобы заблокировали три машины с вооруженными людьми. Они уничтожили принадлежащие журналистке и адвокату технику и документы.