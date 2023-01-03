Главные слова 2022 года. Каким увидели уходящий год читатели amic.ru в заголовках сайта

Слова из самых популярных заголовков amic.ru за весь 2022 год / Фото: wordscloud.pythonanywhere.com

Это облако наглядно показывает, что наших читателей интересовало в 2022-м. Чем крупнее слово на картинке, тем чаще оно повторялось в заголовках самых читаемых статей и заметок. Как вы видите, в этом году чаще всего смотрели материалы со словами «мобилизация» и всем прочим, что связано с СВО. Ну а такие термины, как «Алтай» и «год», — это популярно у нас на amic.ru всегда.

А вот как выглядит топ-10 самых читаемых материалов года (по данным сайта liveinternet.ru):

1. Абсолютный рекордсмен 2022 года — материал под заголовком «Мобилизации не подлежат ограниченно годные. Кто относится к ограниченно годным и с какими заболеваниями не призовут?». Он был опубликован 21 сентября, в день объявления президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации. И за оставшиеся дни этого месяца его прочитали 534,7 тыс. человек. А в октябре он также был лидером месяца по прочтениям, тогда его прочитали ещё 145,9 тыс. человек. Итого за два месяца эту статью открыли 680,6 тыс. читателей.

2. Статья «Будет ли 8 июля 2022 года выходным днём по случаю Дня семьи, любви и верности?» вышла незадолго до праздника, 28 июня. За остаток этого месяца её посмотрели 89 тыс. человек. А в июле она тоже была в топах месяца, набрав тогда 59,8 тыс. Итого за пару месяцев её прочитали 148,8 тыс. пользователей.

3. Материал с заголовком «В каких российских регионах уже выполнили план по частичной мобилизации?» также появился в сентябре, как и наш № 1, но чуть позже, 26-го числа. И успел за оставшиеся дни месяца набрать 122 тыс. прочтений.

4. Ещё один сентябрьский рекордсмен года — это разъяснение о том, что случилось с главной российской поисковой системой. Это событие в первые дни изменений на «Яндексе» повергло всех рунетчиков в шок. Поэтому материал «Что произошло с „Яндексом“, почему „Яндекс“ превратился в „Дзен“, где искать новости и как открыть почту?», опубликованный 13 сентября, прочло довольно большое количество наших читателей — 98,7 тыс.