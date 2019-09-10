"Город. Слушай!". История пятая. Голубая дама

Скачать эпизод 5 история о Голубой даме

С первым кирпичным зданием в Барнауле, где сейчас находится мэрия Барнаула, связана мистическая легенда о Голубой даме. Якобы старый генерал замуровал в подвале молодую жену в голубом летнем платье. Многие горожане с тех пор встречали призрак девушки на балконе или в окнах здания. Говорят, что мстит она за смерть свою. Легенды легендами, но многие городские мэры не доработали до конца срока. Надевайте наушники и слушайте страшную историю о Голубой даме.

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