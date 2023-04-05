Госдума может принять закон о запрете вейпов для несовершеннолетних 11 апреля
По словам Володина, норма коснётся не только никотиносодержащих вейпов, но и всей линейки устройств
05 апреля 2023, 18:35, ИА Амител
Госдума может принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних 11 апреля. Как сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина, норма коснётся не только никотиносодержащих вейпов, но и всей линейки устройств.
"Запрет рекламы, размещения на полках магазинов", – добавил он.
Володин предложил поручить первому вице-спикеру Госдумы Александру Жукову, вице-спикеру Петру Толстому и профильным комитетам палаты выстроить график работы над законопроектом, а также подготовить сам документ. Кроме того, после принятия закона Госдума инициирует внесение изменений в налоговое законодательство о многократном увеличении акцизов на вейпы.
09:20:43 06-04-2023
Уважаемые, давно пора....Нас травят со всех сторон...Численность русских на этой планете всегда была как гость поперек горла...
09:43:01 06-04-2023
Кто тебя травит, болезный? Руки связывают и в рот пихают?
09:44:31 06-04-2023
Да-да.. Типа как "наркотики нельзя, но можно водку" Лицемеры гнусные.