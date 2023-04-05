Госдума может принять закон о запрете вейпов для несовершеннолетних 11 апреля

По словам Володина, норма коснётся не только никотиносодержащих вейпов, но и всей линейки устройств

05 апреля 2023, 18:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Госдума может принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних 11 апреля. Как сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина, норма коснётся не только никотиносодержащих вейпов, но и всей линейки устройств.

"Запрет рекламы, размещения на полках магазинов", – добавил он.

Володин предложил поручить первому вице-спикеру Госдумы Александру Жукову, вице-спикеру Петру Толстому и профильным комитетам палаты выстроить график работы над законопроектом, а также подготовить сам документ. Кроме того, после принятия закона Госдума инициирует внесение изменений в налоговое законодательство о многократном увеличении акцизов на вейпы.