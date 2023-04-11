Госдума приняла в третьем чтении законопроект о запрете продаж вейпов детям

Согласно документу, будет введен запрет на продажу вейпов, в том числе без никотина, несовершеннолетним

11 апреля 2023, 21:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект об ужесточении правил продаж вейпов и расходников к ним. Об этом следует из думской электронной базы.

Согласно документу, будет введен запрет на продажу вейпов, в том числе без никотина, несовершеннолетним. Кроме того, будут запрещены выпуск и обращение никотиносодержащей продукции с ароматизаторами и добавками для "снижения ее привлекательности" для несовершеннолетних. Также будет запрещена открытая выкладка и демонстрация таких устройств в магазинах. Законопроект предполагает ограничение рекламы с изображениями, описаниями вейпов, а также ее демонстрация детям младше 12 лет.

Запрет вейпов в России начал активно обсуждаться в Госдуме с начала 2023 г. 18 января спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты внести предложения по возможному запрету вейпов в России.