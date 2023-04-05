Госдума рассмотрит законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая

Если его оперативно примут, то уже в 2023 году россияне смогут отдохнуть с 29 апреля по 9 мая

05 апреля 2023, 16:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Госдуму внесли законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая за счёт сокращения новогодних праздников. Как сообщает ТАСС, об этом заявил вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков.

Документ предусматривает перенос на май четырёх новогодних выходных. Даванков подчеркнул, что если законопроект будет принят оперативно, то уже в 2023 году россияне смогут отдохнуть с 29 апреля по 9 мая.

Вместе с тем вице-спикер Госдумы подчеркнул, что российские регионы и сейчас могут добавлять выходные к майским праздникам по собственной инициативе, но не делают этого.