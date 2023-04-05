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Госдума рассмотрит законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая

Если его оперативно примут, то уже в 2023 году россияне смогут отдохнуть с 29 апреля по 9 мая

05 апреля 2023, 16:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Госдуму внесли законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая за счёт сокращения новогодних праздников. Как сообщает ТАСС, об этом заявил вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков.

Документ предусматривает перенос на май четырёх новогодних выходных. Даванков подчеркнул, что если законопроект будет принят оперативно, то уже в 2023 году россияне смогут отдохнуть с 29 апреля по 9 мая.

Вместе с тем вице-спикер Госдумы подчеркнул, что российские регионы и сейчас могут добавлять выходные к майским праздникам по собственной инициативе, но не делают этого.

Работа Госдума

Комментарии 12

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Гость

16:28:15 05-04-2023

Выходные без оплаты, нафиг надо?

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Гость

16:44:44 05-04-2023

Гость (16:28:15 05-04-2023)Выходные без оплаты, нафиг надо?... Понятно, не понимаете как складывается зп у тех, кто официально работает

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Гость

17:59:15 05-04-2023

НЕТ НЕТ И НЕТ

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Гость

18:45:40 05-04-2023

госдума собирается реальные проблемы решать?

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Гость

20:04:37 05-04-2023

Опять пьянство 10 дней. Я против!

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Гость

22:31:00 05-04-2023

Гость (20:04:37 05-04-2023)Опять пьянство 10 дней. Я против!... Кто вас пить-то заставляет? Силком что-ли в горло вливают?

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Гость

20:44:42 05-04-2023

Это под чинушек сделано? Полстраны на сдельщине

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Гость

06:35:29 06-04-2023

Гость (20:44:42 05-04-2023)Это под чинушек сделано? Полстраны на сдельщине... Прикинь, люди, бывает, на официальной работе трудятся, за зарплату, и в соответствии с ТК РФ - 40 часов в неделю, 2 выходных, отпуск минимум 28 календарных дней, оплата больничного, премия. Прикинь) А теперь спроси сам себя - а отчего ты такой убогий, что тебе платят за количество обилеченных тобою пассажиров?

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Гость

07:39:08 06-04-2023

Да, да и еще раз да. Вот на новый год много дней совершенно не нужно. А в мае очень даже надо.

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Анна

10:14:14 06-04-2023

Давайте, да! Всегда брала отпуск на эти три дня, но дни в мае дорогие, получается теряешь в з/п, отпускные из среднего заработка, а он меньше, чем майский день. При официальной работе это отличный вариант!

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Гость

10:22:27 06-04-2023

Есть и плюсы и минусы такого варианта. Так то в гараже дел много, зимой особо не поделаешь, холодно, а на майские бы наверное неплохо зашло.

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Редкая Гостья

13:21:07 06-04-2023

А давайте и новогодние выходные оставим и майские праздники увеличим!

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