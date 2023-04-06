Гособвинение потребовало 25 лет тюрьмы за госизмену Владимиру Каре-Мурзе*

Слушания проходят в Мосгорсуде с 6 марта в закрытом режиме из-за грифа "секретно"

06 апреля 2023, 23:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Государственное обвинение просит приговорить публициста Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты судебных прений.

"Прокурор запросил 25 лет лишения свободы", – сказала адвокат оппозиционера Мария Эйсмонт.

Слушания проходят в Мосгорсуде с 6 марта в закрытом режиме из-за грифа "секретно".

Напомним, что ранее Мосгорсуд продлил арест оппозиционному политику по обвинению в госизмене до 27 августа. В октябре прошлого года ему предъявили обвинение в государственной измене. Уголовное дело стало третьим в его отношении – ранее его обвинили в распространении ложной информации о Вооружённых силах РФ и в руководстве организации, чья деятельность в РФ была признана нежелательной.

* признан в РФ иностранным агентом