Гособвинение потребовало 25 лет тюрьмы за госизмену Владимиру Каре-Мурзе*
Слушания проходят в Мосгорсуде с 6 марта в закрытом режиме из-за грифа "секретно"
06 апреля 2023, 23:15, ИА Амител
Государственное обвинение просит приговорить публициста Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты судебных прений.
"Прокурор запросил 25 лет лишения свободы", – сказала адвокат оппозиционера Мария Эйсмонт.
Слушания проходят в Мосгорсуде с 6 марта в закрытом режиме из-за грифа "секретно".
Напомним, что ранее Мосгорсуд продлил арест оппозиционному политику по обвинению в госизмене до 27 августа. В октябре прошлого года ему предъявили обвинение в государственной измене. Уголовное дело стало третьим в его отношении – ранее его обвинили в распространении ложной информации о Вооружённых силах РФ и в руководстве организации, чья деятельность в РФ была признана нежелательной.
* признан в РФ иностранным агентом
07:03:56 07-04-2023
за госизмену --- пробандеровец?
08:07:53 07-04-2023
Списочки составлял,какого гражданина РФ следует наказать санкциями госдепу США.Та ещё гнида.Даже не обязательно прибавлять слово "либеральная".Просто гнида и мразь.
09:21:51 07-04-2023
Гость (08:07:53 07-04-2023) Списочки составлял,какого гражданина РФ следует наказать са... А госдеп США по вашему сам не мог определиться со списком? Ему помощь Кара-Мурзы потребовалась? Этих граждан и вы тоже знаете (все наши олигархи по списку) и не только, включая рыжего, который с гостайной свободно смылся, вас тоже надо в госизмене обвинить? Вот такое у нас правосудие, за убийство 3 года дают, а вот за разговоры 25 лет.
09:37:21 07-04-2023
Гость (08:07:53 07-04-2023) Списочки составлял,какого гражданина РФ следует наказать са... Переживаете за этих граждан?
10:23:04 07-04-2023
Гость (08:07:53 07-04-2023) Списочки составлял,какого гражданина РФ следует наказать са... Наверное не только это. Списки и без него бы составили. Да и не сильно большая проблема для страны, если деньги отдельных граждан не смогут уехать из страны
09:55:02 07-04-2023
Через пару лет выйдет.
10:33:07 07-04-2023
Гость (09:55:02 07-04-2023) Через пару лет выйдет.... От итогов событий зависит